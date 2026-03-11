NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zebra Technologies von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Zebra Technologies-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Zebra Technologies-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Zebra Technologies-Aktie an diesem Tag bei 280,33 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Zebra Technologies-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,672 Zebra Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Zebra Technologies-Anteile wären am 10.03.2026 7 579,28 USD wert, da der Schlussstand 212,47 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,21 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Zebra Technologies belief sich jüngst auf 10,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at