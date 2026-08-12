NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zebra Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Zebra Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Zebra Technologies-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Zebra Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 568,40 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Zebra Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,176 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 383,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 67,39 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 32,61 Prozent.

Insgesamt war Zebra Technologies zuletzt 17,91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at