NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zebra Technologies von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Zebra Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Zebra Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Zebra Technologies-Anteile an diesem Tag bei 487,35 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Zebra Technologies-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,519 Zebra Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Zebra Technologies-Papiers auf 236,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 856,26 USD wert. Mit einer Performance von -51,44 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Zebra Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 11,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at