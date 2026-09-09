Zebra Technologies Aktie

Zebra Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882578 / ISIN: US9892071054

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Lohnender Zebra Technologies-Einstieg? 09.09.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zebra Technologies von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Zebra Technologies-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Zebra Technologies-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 577,47 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Zebra Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,732 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (352,54 USD), wäre das Investment nun 610,49 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 38,95 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Zebra Technologies zuletzt 17,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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