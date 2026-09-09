Zebra Technologies Aktie
WKN: 882578 / ISIN: US9892071054
|Lohnender Zebra Technologies-Einstieg?
|
09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zebra Technologies von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Zebra Technologies-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 577,47 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Zebra Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,732 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (352,54 USD), wäre das Investment nun 610,49 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 38,95 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Zebra Technologies zuletzt 17,17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zebra Technologies Corp.
Analysen zu Zebra Technologies Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zebra Technologies Corp.
|294,00
|-0,34%