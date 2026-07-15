Zebra Technologies Aktie
WKN: 882578 / ISIN: US9892071054
|Lohnende Zebra Technologies-Anlage?
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15.07.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zebra Technologies von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Zebra Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Zebra Technologies-Aktie bei 522,62 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 19,134 Zebra Technologies-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 977,04 USD, da sich der Wert einer Zebra Technologies-Aktie am 14.07.2026 auf 260,11 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -50,23 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Zebra Technologies belief sich zuletzt auf 12,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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