NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zebra Technologies von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Zebra Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Zebra Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Zebra Technologies-Aktie bei 522,62 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 19,134 Zebra Technologies-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 977,04 USD, da sich der Wert einer Zebra Technologies-Aktie am 14.07.2026 auf 260,11 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -50,23 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Zebra Technologies belief sich zuletzt auf 12,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at