Zions Bancorporation Aktie
WKN: 856942 / ISIN: US9897011071
|Investmentbeispiel
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15.05.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Wert Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Zions Bancorporation-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,88 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Zions Bancorporation-Aktie investiert hat, hat nun 38,640 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.05.2026 auf 60,09 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 321,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 132,19 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Zions Bancorporation bezifferte sich zuletzt auf 8,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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