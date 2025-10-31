NASDAQ Composite Index-Wert Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Zions Bancorporation-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Zions Bancorporation-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28,77 USD. Bei einem Zions Bancorporation-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34,758 Zions Bancorporation-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Zions Bancorporation-Aktie auf 51,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 805,35 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,54 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Zions Bancorporation belief sich zuletzt auf 7,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at