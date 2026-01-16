NASDAQ Composite Index-Wert Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Zions Bancorporation-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Zions Bancorporation-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 49,14 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 203,500 Zions Bancorporation-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Zions Bancorporation-Aktie auf 59,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 110,30 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 21,10 Prozent.

Zions Bancorporation war somit zuletzt am Markt 8,68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at