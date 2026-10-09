NASDAQ Composite Index-Wert Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Zions Bancorporation-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Zions Bancorporation-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 55,83 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17,912 Zions Bancorporation-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 123,59 USD, da sich der Wert eines Zions Bancorporation-Papiers am 08.10.2026 auf 62,73 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12,36 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Zions Bancorporation bezifferte sich zuletzt auf 9,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at