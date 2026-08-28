Zions Bancorporation Aktie
WKN: 856942 / ISIN: US9897011071
|Lohnendes Zions Bancorporation-Investment?
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28.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zions Bancorporation-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 28.08.2021 wurde das Zions Bancorporation-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Zions Bancorporation-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 58,55 USD. Bei einem Zions Bancorporation-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,079 Zions Bancorporation-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Zions Bancorporation-Papiers auf 67,91 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 159,86 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +15,99 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Zions Bancorporation eine Börsenbewertung in Höhe von 9,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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