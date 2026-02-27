Zions Bancorporation Aktie

Zions Bancorporation

WKN: 856942 / ISIN: US9897011071

Zions Bancorporation-Investition 27.02.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Wert Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zions Bancorporation-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Zions Bancorporation-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 27.02.2025 wurde die Zions Bancorporation-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Zions Bancorporation-Papier bei 53,64 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 186,428 Zions Bancorporation-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 493,29 USD, da sich der Wert einer Zions Bancorporation-Aktie am 26.02.2026 auf 61,65 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,93 Prozent angezogen.

Zions Bancorporation markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

