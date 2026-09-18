Zions Bancorporation Aktie
WKN: 856942 / ISIN: US9897011071
|Lohnende Zions Bancorporation-Anlage?
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18.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zions Bancorporation von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Zions Bancorporation-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Zions Bancorporation-Anteile bei 36,18 USD. Bei einem Zions Bancorporation-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,640 Zions Bancorporation-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Zions Bancorporation-Papiers auf 65,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 815,92 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 81,59 Prozent angezogen.
Zions Bancorporation wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,54 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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