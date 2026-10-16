Zions Bancorporation Aktie

Zions Bancorporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856942 / ISIN: US9897011071

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Zions Bancorporation-Anlage 16.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zions Bancorporation von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Zions Bancorporation-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Zions Bancorporation-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 35,92 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 278,396 Zions Bancorporation-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Zions Bancorporation-Papiers auf 63,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 541,76 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 17 541,76 USD entspricht einer Performance von +75,42 Prozent.

Zions Bancorporation wurde am Markt mit 9,04 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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