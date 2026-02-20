NASDAQ Composite Index-Wert Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zions Bancorporation-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Zions Bancorporation-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Zions Bancorporation-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 21,41 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Zions Bancorporation-Aktie investiert, befänden sich nun 46,707 Zions Bancorporation-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 871,56 USD, da sich der Wert eines Zions Bancorporation-Papiers am 19.02.2026 auf 61,48 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 187,16 Prozent vermehrt.

Der Zions Bancorporation-Wert an der Börse wurde auf 9,16 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at