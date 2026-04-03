Zions Bancorporation Aktie
WKN: 856942 / ISIN: US9897011071
|Zions Bancorporation-Performance
|
03.04.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zions Bancorporation-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Zions Bancorporation-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Zions Bancorporation-Papier bei 29,12 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Zions Bancorporation-Aktie investiert hat, hat nun 34,341 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Zions Bancorporation-Aktie auf 58,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 996,22 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 99,62 Prozent vermehrt.
Der Zions Bancorporation-Wert an der Börse wurde auf 8,59 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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