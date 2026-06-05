NASDAQ Composite Index-Wert Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zions Bancorporation-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Zions Bancorporation-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Zions Bancorporation-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 58,13 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Zions Bancorporation-Aktie investiert hat, hat nun 17,203 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 084,64 USD, da sich der Wert eines Zions Bancorporation-Papiers am 04.06.2026 auf 63,05 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 8,46 Prozent vermehrt.

Zions Bancorporation wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,90 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at