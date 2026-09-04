Zions Bancorporation Aktie

Zions Bancorporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856942 / ISIN: US9897011071

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Zions Bancorporation-Performance im Blick 04.09.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Wert Zions Bancorporation-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zions Bancorporation-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Zions Bancorporation eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 04.09.2016 wurde das Zions Bancorporation-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 30,97 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 322,893 Zions Bancorporation-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 22 379,72 USD, da sich der Wert eines Zions Bancorporation-Anteils am 03.09.2026 auf 69,31 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 123,80 Prozent.

Jüngst verzeichnete Zions Bancorporation eine Marktkapitalisierung von 9,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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