NASDAQ Composite Index-Wert Zions Bancorporation-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zions Bancorporation von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Zions Bancorporation-Investment verdienen können.

Am 17.04.2016 wurden Zions Bancorporation-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Zions Bancorporation-Papier 25,54 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Zions Bancorporation-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,915 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Zions Bancorporation-Papiers auf 61,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 240,96 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 240,96 USD entspricht einer Performance von +140,96 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Zions Bancorporation bezifferte sich zuletzt auf 9,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at