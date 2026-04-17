Zions Bancorporation Aktie
WKN: 856942 / ISIN: US9897011071
|Zions Bancorporation-Investmentbeispiel
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17.04.2026 16:04:41
NASDAQ Composite Index-Wert Zions Bancorporation-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zions Bancorporation von vor 10 Jahren verdient
Am 17.04.2016 wurden Zions Bancorporation-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Zions Bancorporation-Papier 25,54 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Zions Bancorporation-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,915 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Zions Bancorporation-Papiers auf 61,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 240,96 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 240,96 USD entspricht einer Performance von +140,96 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Zions Bancorporation bezifferte sich zuletzt auf 9,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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