NASDAQ Composite Index-Wert Zions Bancorporation-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zions Bancorporation von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zions Bancorporation-Aktie Investoren gebracht.

Am 26.05.2023 wurden Zions Bancorporation-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Zions Bancorporation-Aktie an diesem Tag bei 28,66 USD. Bei einem Zions Bancorporation-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,489 Zions Bancorporation-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 217,17 USD, da sich der Wert einer Zions Bancorporation-Aktie am 28.05.2026 auf 62,24 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 117,17 Prozent.

Alle Zions Bancorporation-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at