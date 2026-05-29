Zions Bancorporation Aktie
WKN: 856942 / ISIN: US9897011071
|Zions Bancorporation-Investment
|
29.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Zions Bancorporation-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zions Bancorporation von vor 3 Jahren verdient
Am 26.05.2023 wurden Zions Bancorporation-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Zions Bancorporation-Aktie an diesem Tag bei 28,66 USD. Bei einem Zions Bancorporation-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,489 Zions Bancorporation-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 217,17 USD, da sich der Wert einer Zions Bancorporation-Aktie am 28.05.2026 auf 62,24 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 117,17 Prozent.
Alle Zions Bancorporation-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zions Bancorporation
Analysen zu Zions Bancorporation
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zions Bancorporation
|53,50
|0,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.