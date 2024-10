NASDAQ Composite Index-Wert Zions Bancorporation-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Zions Bancorporation-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 62,23 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Zions Bancorporation-Aktie investiert hat, hat nun 160,694 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.10.2024 auf 51,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 200,22 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 18,00 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Zions Bancorporation bezifferte sich zuletzt auf 7,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at