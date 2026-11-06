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06.11.2026 10:30:00

Nasdaq-Crash LIVE: Fast 1.000 Punkte Absturz – und kein Ende in Sicht?

Kolumne
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Nasdaq im freien Fall! Fast 1.000 Punkte Kursverlust in kürzester Zeit – und das direkt nach der US-Börseneröffnung! Während der DAX zuvor mit einer starken Aufwärtsbewegung und neuen Allzeithochs glänzte, geraten die US-Technologiewerte massiv unter Verkaufsdruck. Im aktuellen Trader’s Circle erlebt Heiko Behrendt einen außergewöhnlichen Börsentag: Der Nasdaq fällt nahezu ohne Gegenbewegung, wichtige Unterstützungen brechen und die erhoffte Trendwende bleibt zunächst aus. Ist das bereits ein Crash oder bietet der heftige Ausverkauf eine neue Trading-Chance?

Im Live-Trading zeigt Heiko Behrendt, wie schwierig es sein kann, in einem extrem volatilen Markt den richtigen Einstieg zu finden. Nach erfolgreichen Long-Trades im DAX versucht er im Nasdaq, mögliche Umkehrpunkte anhand klar definierter Setups zu handeln. Doch der Verkaufsdruck ist stärker als erwartet! Anhand des Minutencharts analysiert er Außenkerzen, Box-Setups, markante Kursmarken und mögliche Reversal-Signale. Dabei wird deutlich, warum selbst erfahrene Trader nicht jeden Markt richtig einschätzen und weshalb ein konsequentes Stop-Loss-Management gerade in solchen Marktphasen entscheidend ist.

Besonders spannend: Warum fällt es Tradern so schwer, nach einem massiven Kurssturz noch auf die Short-Seite zu wechseln? Heiko erklärt anhand seiner über 20-jährigen Trading-Erfahrung, welche psychologischen Fallen beim kurzfristigen Handel lauern. Er zeigt offen seine verpassten Chancen, Fehltrades und Entscheidungen im Demokonto und erläutert, warum es manchmal besser ist, einen Trade auszulassen, statt einer scheinbar sicheren Gegenbewegung hinterherzulaufen. Denn nur weil der Nasdaq bereits mehrere Hundert Punkte gefallen ist, muss die Abwärtsbewegung noch lange nicht beendet sein!

Wie erkennt man eine echte Trendwende und wann ist es besser, dem bestehenden Trend zu folgen? In dieser außergewöhnlichen Ausgabe des Trader’s Circle gibt es praxisnahe Einblicke in Scalping, M1- und M5-Trading, Marktstruktur, Risikomanagement und die Bedeutung regelbasierter Handelsentscheidungen. Erlebe die dramatische Nasdaq-Eröffnung, analysiere die entscheidenden Handelsmomente mit Heiko Behrendt und erfahre, welche Lehren Trader aus einem solchen Börsentag ziehen können. Jetzt reinschauen und die eigenen Trading-Strategien auf den Prüfstand stellen!

Der nächste Trader´s Circle am Dienstag stattfinden.

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Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

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