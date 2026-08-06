Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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06.08.2026 15:43:04
Nasdaq Down 50 Points; US Foods Posts Upbeat Earnings
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Nachrichten zu Nasdaq Inc
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06.08.26
|S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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30.07.26
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23.07.26
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22.07.26
|dailyAktien: Nasdaq OMX Group – Neue Impulse durch morgige Zahlen (NewsTool)
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22.07.26
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22.07.26
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16.07.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nasdaq-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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09.07.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nasdaq-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Nasdaq Inc
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