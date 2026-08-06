Nasdaq dreht nach 300-Punkte-Schock – diese Marke war entscheidend!

Das erste Livetrading zur Wall Street Eröffnung im August war erneut von hoher Volatilität geprägt. Zunächst analysierten wir den DAX mit seinem Allzeithoch, was in dieser Woche mehrfach neu definiert wurde. Ein Rücklauf ab gestern Morgen zeigt jedoch, dass die Börse nicht nur eine Richtung kennt und womöglich auch die runde Marke von 26.000 noch einmal in den Fokus der Anleger:innen rücken kann.

Etwas später schaffte es auch der Dow Jones auf neue Rekordlevels. Dort ist der Aufwärtstrend ebenfalls sehr stark ausgeprägt und die nächste 1.000er-Marke scheinbar im Visier der Börse - der S&P500 stand ihm nur geringfügig nach, doch der Fokus zum Marktstart lag dann wieder auf dem Nasdaq. Er ist der volatilste Index an der Wall Street und gerade für den kurzfristigen Handel ideal geeignet.

Im Nasdaq ließ sich mit Ausgangspunkt des Nachthandels im CFD-Chart ein Abwärtstrend skizzieren, der eine erste Orientierung gab. Rund 200 Punkte GAP wurden erwartet, nachdem der Nasdaq bereits in der gestrigen Session in gleicher Größenordnung nachgegeben hatte. Die Unterseite war damit vom Trendverhalten her "spannender", doch es interessiert dann auch immer bei starken Bewegungen die Frage, wo dreht so ein Trend womöglich?

Auf diese Frage fanden wir die Antwort beim Blick auf die letzten Tage, denn um 29.120 gab es den starken Move zur Eröffnung am Dienstag und dieses Level lag nur 100 Punkte unter dem Eröffnungskurs. Ein potenzieller Long-Einstieg ließ sich daraus ableiten, der antizyklische Chancen birgt. Abwarten war somit angesagt, bis der Markt sich diesem Punkt annähert, doch schon sehr zügig geriet der Markt weiter unter Druck und berührte die benannte Schwelle, an der ich dann "beherzt" die Long-Position einnahm.

In der Gegenbewegung kam es schnell zu Gewinnmitnahmen von knapp 40 Punkten. Zu schnell, wie der Chart im Nachgang zeigte, denn die Kerzen wurden direkt wieder aufgeholt und bereits nach den ersten 10 Minuten Wall Street Handel standen wir an der Abwärtstrendlinie des Nachthandels. Dort wurden noch zweimal Trades auf der Short-Seite ausgeführt und im Gewinn beendet. Danach brach die Schwelle und so ergab sich eine Spanne von mehr als 300 Punkten im Webinar.

Eine Begründung der Euphorie könnte die Öffnung der Straße von Hormus sein. Auch wenn die USA an den Verhandlungen nicht beteiligt waren, ist dies ein gutes Zeichen für die geopolitische Lage. Weiterhin überraschten heute um 14.30 Uhr die starken Zahlen zur US-Produktivität, welche wir auch noch einmal ins Blickfeld rückten.

Im Anschluß am diese spannende Livetrading-Session gingen wir noch auf die Einzelwerte Amazon, Apple, Mercadolibre, AppLovin, Sandisk, Intel und weitere Aktien ein, die in den vergangenen Tagen Quartalszahlen meldeten und spannende Chartbilder aufzeigten.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird erneut am Dienstag ebenfalls zum Wall Street Start um 15.15 Uhr zur Wall Street-Handelszeit stattfinden. Melde Dich gern hierzu an:

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Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



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