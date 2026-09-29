Nasdaq dreht plötzlich nach oben – diese Falle erwischt viele Trader!

Der Nasdaq sorgt aktuell für reichlich Überraschungen: Neue Hochs werden verkauft, neue Tiefs plötzlich wieder gekauft – klassische Trendbewegungen funktionieren dadurch längst nicht mehr so sauber wie noch vor wenigen Wochen. In dieser Trading-Session zeigt Heiko live, warum gerade jetzt viele Trader in die falsche Richtung einsteigen und wie sich solche Fallen im Chart frühzeitig erkennen lassen.

Im Mittelpunkt steht ein starkes Nasdaq-Reversal an einer wichtigen Unterstützungszone. Statt dem fallenden Markt einfach hinterherzushorten, wartet Heiko auf die Reaktion des Marktes, analysiert die Struktur im M1- und M5-Chart und setzt schließlich mehrere Long-Ideen live um. Dabei wird deutlich, warum übergeordnete Unterstützungen und Widerstände oft wichtiger sind als der kurzfristige Trend.

Zusätzlich geht es ausführlich um professionelles Positionsmanagement: Wann sollte eine bestehende Position aufgestockt werden? Wann sind Market-Orders sinnvoll, wann Limit-Orders? Und wie lässt sich eine Kernposition mit zusätzlichen Trades kombinieren, ohne das Risiko unnötig auszuweiten? An konkreten Beispielen aus Nasdaq und DAX wird gezeigt, wie Stops nachgezogen, Teilpositionen geschlossen und Gewinne systematisch gesichert werden können.

Eine praxisnahe Trading-Session für alle, die Märkte nicht nur nach starren Regeln handeln, sondern lernen wollen, Preisbewegungen wirklich zu lesen. Warum die Short-Seite am Tief oft die falsche Wahl ist, wie Reversals entstehen und welche Rolle die höheren Zeitebenen dabei spielen – das alles wird direkt am laufenden Markt erklärt und umgesetzt.

Nächter Trader´s Circle dann am Donnerstag. Melde Dich gern hierzu an:

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Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



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