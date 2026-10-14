Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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14.10.2026 23:48:37
Nasdaq ends sharply lower as hot inflation data stirs rate hike worries
Eight of the 11 S&P 500 sector indices decline, led by information tech and communication servicesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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