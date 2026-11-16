Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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16.11.2026 06:18:49
Nasdaq Falls Over 200 Points but Still Posts Weekly Gain; Investor Sentiment Weakens as Fear & Greed Index Remains in 'Fear' Zone
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