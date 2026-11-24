Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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24.11.2026 23:31:23
Nasdaq gibt nach: Tech-Werte und Furcht vor neuen US-Strafzöllen belasten die Wall Street
Gewinnmitnahmen im KI-Sektor nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze drücken den Nasdaq ins Minus. Berichte über neue US-Zollpläne schüren Nervosität an den Märkten. Die Modemarke Abercrombie & Fitch sorgt dagegen für positive Stimmung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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