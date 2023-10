NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 mittags steigen

Der NASDAQ 100 macht am Dienstagmittag Gewinne.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 1,24 Prozent höher bei 15 233,29 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,179 Prozent auf 15 074,04 Punkte an der Kurstafel, nach 15 047,15 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 15 050,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 241,94 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15 280,23 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 10.07.2023, bei 15 045,64 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 10.10.2022, einen Wert von 10 926,97 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 40,24 Prozent nach oben. Bei 15 932,05 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 696,42 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Enphase Energy (+ 6,19 Prozent auf 127,16 USD), Lucid (+ 4,87 Prozent auf 5,28 USD), Dollar Tree (+ 4,09 Prozent auf 108,99 USD), Airbnb (+ 3,69 Prozent auf 132,48 USD) und Marriott (+ 3,32 Prozent auf 200,88 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Mondelez (-0,24 Prozent auf 63,62 USD), Fastenal (-0,16 Prozent auf 56,38 USD), The Kraft Heinz Company (-0,11 Prozent auf 32,46 USD), Activision Blizzard (-0,10 Prozent auf 94,25 USD) und Amgen (-0,06 Prozent auf 271,37 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 7 345 300 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,628 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ 100 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at