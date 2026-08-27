Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|NASDAQ Composite-Kursentwicklung
|
27.08.2026 22:33:58
NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsende steigen
Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,57 Prozent stärker bei 26 541,35 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,868 Prozent auf 26 356,98 Punkte an der Kurstafel, nach 26 130,20 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 26 273,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 553,90 Punkten erreichte.
NASDAQ Composite seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,83 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 27.07.2026, einen Stand von 24 932,08 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 27.05.2026, den Stand von 26 674,73 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 21 590,14 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,23 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
NASDAQ Composite-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Salesforce (+ 22,58 Prozent auf 252,05 USD), Synopsys (+ 13,39 Prozent auf 464,89 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,54 Prozent auf 137,40 USD), BlackBerry (+ 11,04 Prozent auf 8,65 USD) und NVIDIA (+ 8,74 Prozent auf 227,98 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Red Robin Gourmet Burgers (-6,64 Prozent auf 9,42 USD), American Eagle Outfitters (-5,12 Prozent auf 16,69 USD), AmeriServ Financial (-4,53 Prozent auf 4,85 USD), Expedia (-4,35 Prozent auf 318,92 USD) und Donegal Group B (-4,02 Prozent auf 23,65 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 77 772 470 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,424 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,54 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu SIGA Technologies Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Agilysys Inc.
|97,00
|-1,02%
|American Eagle Outfitters Inc.
|14,32
|-5,13%
|AmeriServ Financial Inc.
|4,85
|-4,53%
|BlackBerry Ltd
|7,40
|10,79%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,00
|1,91%
|Donegal Group Inc. (B)
|23,65
|-4,02%
|Expedia Inc.
|272,90
|-4,81%
|NVIDIA Corp.
|195,66
|8,65%
|Red Robin Gourmet Burgers Inc.
|7,98
|-6,40%
|Salesforce
|218,15
|23,35%
|SIGA Technologies Inc.
|3,06
|-0,33%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|117,72
|10,64%
|Synopsys Inc.
|397,00
|13,11%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 541,35
|1,57%
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