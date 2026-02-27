NASDAQ-Handel NASDAQ 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben

Das macht das Börsenbarometer in New York am fünften Tag der Woche.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,62 Prozent schwächer bei 24 878,65 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,904 Prozent leichter bei 24 808,00 Punkten, nach 25 034,37 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 24 987,96 Punkte, das Tagestief hingegen 24 747,25 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 0,228 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.01.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 939,74 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25 236,94 Punkte. Vor einem Jahr, am 27.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 20 550,95 Punkten gehandelt.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 1,30 Prozent nach. Bei 26 165,08 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 387,47 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Netflix (+ 13,00 Prozent auf 95,59 USD), Autodesk (+ 5,71 Prozent auf 246,77 USD), Gilead Sciences (+ 4,19 Prozent auf 149,80 USD), Diamondback Energy (+ 3,40 Prozent auf 172,65 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 3,30 Prozent auf 495,99 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Zscaler (-13,53 Prozent auf 144,72 USD), Enphase Energy (-9,55 Prozent auf 41,40 USD), Datadog A (-4,54 Prozent auf 111,18 USD), CrowdStrike (-4,11 Prozent auf 365,42 USD) und Atlassian (-4,08 Prozent auf 76,19 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 30 985 077 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,021 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 1,83 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at