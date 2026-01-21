NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag in Grün

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0,61 Prozent fester bei 25 138,93 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,244 Prozent höher bei 25 048,55 Punkten in den Mittwochshandel, nach 24 987,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 25 344,17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 993,98 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 0,064 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 346,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25 127,13 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 21.01.2025, einen Stand von 21 566,51 Punkten auf.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,267 Prozent ein. Bei 25 873,18 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 24 954,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 9,18 Prozent auf 53,02 USD), Micron Technology (+ 6,23 Prozent auf 387,73 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,84 Prozent auf 245,48 USD), Arm (+ 5,67 Prozent auf 113,25 USD) und ON Semiconductor (+ 4,41 Prozent auf 62,71 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Kraft Heinz Company (-5,91 Prozent auf 22,36 USD), AppLovin (-5,04 Prozent auf 537,04 USD), Netflix (-4,29 Prozent auf 83,52 USD), Axon Enterprise (-3,49 Prozent auf 598,87 USD) und Palantir (-3,47 Prozent auf 162,68 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 26 473 959 Aktien gehandelt. Mit 3,862 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at