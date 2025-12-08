Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

NASDAQ-Handel im Blick 08.12.2025 18:01:39

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 am Montagmittag im Minus

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Montagmittag im Minus.

Am Montag steht der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,33 Prozent im Minus bei 25 606,07 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,260 Prozent auf 25 758,82 Punkte an der Kurstafel, nach 25 692,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 594,12 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 828,16 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25 059,81 Punkte. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 08.09.2025, einen Wert von 23 762,30 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, einen Stand von 21 622,25 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 22,08 Prozent zu. 26 182,10 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 542,20 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Warner Bros Discovery (+ 4,83 Prozent auf 27,34 USD), ON Semiconductor (+ 3,03 Prozent auf 56,40 USD), Broadcom (+ 2,70 Prozent auf 400,77 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,30 Prozent auf 183,10 USD) und Micron Technology (+ 2,26 Prozent auf 242,58 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Marvell Technology (-9,83 Prozent auf 89,19 USD), Netflix (-4,44 Prozent auf 95,79 USD), Lululemon Athletica (-3,93 Prozent auf 182,55 USD), Intel (-3,88 Prozent auf 39,81 USD) und Baker Hughes (-3,54 Prozent auf 47,46 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 ist die Warner Bros Discovery-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 667 376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,801 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 5,73 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6,58 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
