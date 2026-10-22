NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten

Am Donnerstag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 2,90 Prozent auf 28 958,69 Punkte nach unten. Zuvor eröffnete der Index bei 29 304,30 Zählern und damit 1,74 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (29 822,52 Punkte).

Bei 28 855,10 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 29 411,76 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,97 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 22.09.2026, einen Wert von 30 732,40 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 28 998,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24 879,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 14,89 Prozent. Bei 31 361,37 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Roper Technolgies (+ 9,73 Prozent auf 436,23 USD), Thomson Reuters (+ 6,94 Prozent auf 123,26 USD), Kraft Heinz Company (+ 6,77 Prozent auf 25,09 USD), CSX (+ 6,76 Prozent auf 51,67 USD) und Adobe (+ 6,07 Prozent auf 270,55 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Moderna (-17,57 Prozent auf 202,63 USD), Lam Research (-11,76 Prozent auf 230,15 USD), Lumentum (-11,54 Prozent auf 752,54 USD), Astera Labs (-11,11 Prozent auf 257,82 USD) und Teradyne (-10,63 Prozent auf 308,75 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 47 610 675 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,642 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,21 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,82 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at