NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beendet den Montagshandel mit Gewinnen

Zum Handelsschluss kletterte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,06 Prozent auf 25 383,72 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,188 Prozent auf 25 069,07 Punkte an der Kurstafel, nach 25 116,34 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24 999,20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 387,69 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 13.03.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24 380,73 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, bei 25 741,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, einen Stand von 18 690,05 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,704 Prozent nach oben. Bei 26 165,08 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Cadence Design Systems (+ 8,48 Prozent auf 288,20 USD), Atlassian (+ 7,26 Prozent auf 61,30 USD), AppLovin (+ 6,66 Prozent auf 417,45 USD), Workday (+ 6,60 Prozent auf 119,92 USD) und Adobe (+ 6,55 Prozent auf 240,11 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Fastenal (-6,85 Prozent auf 45,80 USD), Kraft Heinz Company (-2,78 Prozent auf 22,42 USD), Xcel Energy (-2,34 Prozent auf 80,45 USD), Mondelez (-2,24 Prozent auf 57,68 USD) und Keurig Dr Pepper (-1,99 Prozent auf 26,04 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 33 150 764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,919 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,96 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at