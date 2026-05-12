NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beginnt Dienstagshandel im Minus

Um 15:59 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,03 Prozent auf 29 018,50 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,864 Prozent auf 29 067,36 Punkte an der Kurstafel, nach 29 320,66 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 29 188,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 018,21 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, einen Wert von 25 116,34 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 12.02.2026, den Wert von 24 687,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, stand der NASDAQ 100 bei 20 868,15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 15,12 Prozent nach oben. 29 372,43 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AppLovin (+ 2,17 Prozent auf 488,79 USD), NVIDIA (+ 1,85 Prozent auf 223,49 USD), Arm (+ 1,54 Prozent auf 215,93 USD), Netflix (+ 1,06 Prozent auf 86,36 USD) und Intuitive Surgical (+ 1,01 Prozent auf 424,31 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen QUALCOMM (-5,17 Prozent auf 225,25 USD), ON Semiconductor (-3,02 Prozent auf 104,00 USD), Applied Materials (-2,88 Prozent auf 430,83 USD), Lam Research (-2,72 Prozent auf 288,01 USD) und Micron Technology (-2,58 Prozent auf 774,79 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 486 605 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,450 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,59 zu Buche schlagen. Mit 6,90 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at