Schlussendlich fiel der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 5,61 Prozent auf 25 028,98 Punkte zurück. Zuvor eröffnete der Index bei 26 184,76 Zählern und damit 1,25 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26 517,05 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 429,09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 910,48 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 9,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29 490,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 29 213,16 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Wert von 24 054,38 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 0,703 Prozent ein. Bei 31 361,37 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit T-Mobile US (+ 1,89 Prozent auf 165,60 USD), Kraft Heinz Company (+ 1,89 Prozent auf 25,39 USD), Walmart (+ 1,52 Prozent auf 127,95 USD), Keurig Dr Pepper (+ 1,29 Prozent auf 34,86 USD) und PepsiCo (+ 1,14 Prozent auf 140,59 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Sandisk (-89,51 Prozent auf 79,24 USD), Nebius (-16,08 Prozent auf 81,34 USD), Astera Labs (-14,73 Prozent auf 180,44 USD), NVIDIA (-14,01 Prozent auf 125,53 USD) und Arm (-13,98 Prozent auf 152,40 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 149 476 432 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,661 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

2027 hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at