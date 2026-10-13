NASDAQ-Handel NASDAQ 100 im Minus

Derzeit ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,59 Prozent schwächer bei 30 484,85 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,850 Prozent leichter bei 30 404,20 Punkten, nach 30 664,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 30 595,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 372,30 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 368,44 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 13.07.2026, mit 29 264,10 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 13.10.2025, den Stand von 24 750,25 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20,94 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell PDD (+ 2,76 Prozent auf 83,16 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2,45 Prozent auf 761,15 USD), Diamondback Energy (+ 1,53 Prozent auf 198,10 USD), T-Mobile US (+ 1,28 Prozent auf 153,82 USD) und Apple (+ 1,17 Prozent auf 344,95 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Applied Materials (-7,71 Prozent auf 459,15 USD), Lam Research (-5,09 Prozent auf 293,79 USD), Micron Technology (-5,08 Prozent auf 938,80 USD), KLA (-4,79 Prozent auf 181,01 USD) und Teradyne (-4,73 Prozent auf 365,71 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 201 234 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,942 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,67 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at