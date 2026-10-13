KLA Aktie

KLA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865884 / ISIN: US4824801009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 13.10.2026 18:01:36

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 im Minus

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 im Minus

Derzeit ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,59 Prozent schwächer bei 30 484,85 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,850 Prozent leichter bei 30 404,20 Punkten, nach 30 664,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 30 595,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 372,30 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 368,44 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 13.07.2026, mit 29 264,10 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 13.10.2025, den Stand von 24 750,25 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20,94 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell PDD (+ 2,76 Prozent auf 83,16 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2,45 Prozent auf 761,15 USD), Diamondback Energy (+ 1,53 Prozent auf 198,10 USD), T-Mobile US (+ 1,28 Prozent auf 153,82 USD) und Apple (+ 1,17 Prozent auf 344,95 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Applied Materials (-7,71 Prozent auf 459,15 USD), Lam Research (-5,09 Prozent auf 293,79 USD), Micron Technology (-5,08 Prozent auf 938,80 USD), KLA (-4,79 Prozent auf 181,01 USD) und Teradyne (-4,73 Prozent auf 365,71 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 201 234 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,942 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,67 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu KLA

mehr Nachrichten

Analysen zu KLA

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 304,80 -0,23% Apple Inc.
Applied Materials Inc. 413,25 -7,41% Applied Materials Inc.
CrowdStrike 232,85 -1,25% CrowdStrike
Diamondback Energy Inc 176,66 1,18% Diamondback Energy Inc
KLA 164,60 -3,54% KLA
Kraft Heinz Company 20,02 -0,35% Kraft Heinz Company
Lam Research Corp. 268,25 -3,32% Lam Research Corp.
Meta Platforms (ex Facebook) 681,80 2,37% Meta Platforms (ex Facebook)
Micron Technology Inc. 847,40 -4,66% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 203,80 0,30% NVIDIA Corp.
PDD Holdings (spons. ADRs) 73,20 1,10% PDD Holdings (spons. ADRs)
Teradyne Inc. 338,10 -1,90% Teradyne Inc.
T-Mobile US 137,18 0,99% T-Mobile US

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 30 569,48 -0,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen