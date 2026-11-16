NASDAQ-Handel NASDAQ 100 in der Verlustzone

Am Montag geht es im NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 2,35 Prozent auf 27 286,26 Punkte nach unten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 1,43 Prozent leichter bei 27 543,64 Punkten, nach 27 943,74 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 27 152,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 27 621,64 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Wert von 29 187,55 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 30 046,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 25 008,24 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,25 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 31 361,37 Punkte. Bei 22 841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Kraft Heinz Company (+ 3,84 Prozent auf 25,42 USD), Adobe (+ 2,13 Prozent auf 248,26 USD), Paychex (+ 1,74) Prozent auf 117,69 USD), Intuit (+ 1,73 Prozent auf 347,62 USD) und Automatic Data Processing (+ 1,62 Prozent auf 314,96 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Lumentum (-8,40 Prozent auf 546,49 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,76 Prozent auf 102,96 USD), Sandisk (-7,47 Prozent auf 818,88 USD), Nebius (-7,40 Prozent auf 107,31 USD) und Intel (-7,24 Prozent auf 55,34 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 40 396 469 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,698 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,43 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at