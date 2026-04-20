NASDAQ-Handel NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ 100 kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Am Montag bewegt sich der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ 0,11 Prozent schwächer bei 26 643,25 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,038 Prozent schwächer bei 26 662,32 Punkten, nach 26 672,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 670,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 561,59 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 20.03.2026, den Wert von 23 898,15 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, bei 24 987,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, stand der NASDAQ 100 bei 18 258,09 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,70 Prozent zu. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 719,56 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Marvell Technology (+ 4,41 Prozent auf 145,85 USD), Atlassian (+ 4,05 Prozent auf 69,65 USD), Biogen (+ 1,93 Prozent auf 180,77 USD), Workday (+ 1,60 Prozent auf 125,81 USD) und Linde (+ 1,58 Prozent auf 500,00 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Enphase Energy (-3,51 Prozent auf 31,34 USD), Intel (-2,71 Prozent auf 66,65 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-1,81 Prozent auf 676,11 USD), PDD (-1,51 Prozent auf 103,21 USD) und Arm (-1,36 Prozent auf 164,46 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 331 153 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,167 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at