NASDAQ-Handel NASDAQ 100 legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag verbucht der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 1,64 Prozent auf 29 211,42 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 1,13 Prozent leichter bei 29 362,20 Punkten, nach 29 697,87 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 29 183,54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 29 426,45 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 28 957,60 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 24 202,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 22 685,57 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 15,89 Prozent. Bei 30 762,20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Thomson Reuters (+ 4,48 Prozent auf 91,80 USD), Axon Enterprise (+ 4,39 Prozent auf 649,67 USD), Workday (+ 4,26 Prozent auf 143,87 USD), DoorDash (+ 4,12 Prozent auf 196,22 USD) und Shopify A (+ 3,98 Prozent auf 124,92 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Applied Materials (-7,65 Prozent auf 547,44 USD), Sandisk (-7,33 Prozent auf 1 616,53 USD), Lam Research (-7,19 Prozent auf 325,02 USD), Western Digital (-6,65 Prozent auf 539,04 USD) und Astera Labs (-6,52 Prozent auf 404,52 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 4 490 527 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,125 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6,47 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at