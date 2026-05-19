NASDAQ-Handel NASDAQ 100 notiert zum Handelsstart im Minus

Der NASDAQ 100 verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,50 Prozent tiefer bei 28 850,10 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,688 Prozent schwächer bei 28 795,02 Punkten, nach 28 994,37 Punkten am Vortag.

Bei 28 781,10 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 28 978,42 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 26 672,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 797,34 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, bei 21 447,05 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 14,46 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 678,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Atlassian (+ 3,61 Prozent auf 92,66 USD), Workday (+ 3,55 Prozent auf 133,45 USD), Intuit (+ 3,43 Prozent auf 417,00 USD), Zscaler (+ 2,89 Prozent auf 179,73 USD) und CoStar Group (+ 2,70 Prozent auf 34,10 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Enphase Energy (-5,88 Prozent auf 46,77 USD), Dollar Tree (-3,32 Prozent auf 88,20 USD), QUALCOMM (-3,14 Prozent auf 197,24 USD), Broadcom (-2,66 Prozent auf 409,50 USD) und Paccar (-2,40 Prozent auf 109,00 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 4 453 654 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,691 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 3,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at