NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag schwächer

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,61 Prozent schwächer bei 24 796,02 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,238 Prozent auf 25 261,33 Punkte an der Kurstafel, nach 25 201,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 24 731,94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 310,56 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 0,632 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 12.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 787,66 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 12.11.2025, den Stand von 25 517,33 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 12.02.2025, bei 21 719,26 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,63 Prozent zurück. 26 165,08 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 455,40 Punkten.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Exelon (+ 8,75 Prozent auf 48,34 USD), American Electric Power (+ 5,23 Prozent auf 128,64 USD), T-Mobile US (+ 4,31 Prozent auf 218,58 USD), Walmart (+ 3,19 Prozent auf 132,88 USD) und Micron Technology (+ 2,42 Prozent auf 420,26 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen AppLovin (-18,02 Prozent auf 374,50 USD), Cisco (-11,46 Prozent auf 75,74 USD), Enphase Energy (-8,13 Prozent auf 44,31 USD), Cognizant (-6,68 Prozent auf 66,17 USD) und Copart (-6,49 Prozent auf 36,95 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 176 500 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,859 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

