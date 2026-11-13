NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,39 Prozent schwächer bei 27 896,20 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,084 Prozent auf 28 265,54 Punkte an der Kurstafel, nach 28 289,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 27 609,71 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 28 295,80 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 2,32 Prozent zu. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 30 569,48 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Stand von 30 084,50 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 24 993,46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 10,67 Prozent. 31 361,37 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Alnylam Pharmaceuticals (+ 5,98 Prozent auf 166,02 USD), AppLovin (+ 4,01 Prozent auf 409,47 USD), Keurig Dr Pepper (+ 3,22 Prozent auf 36,56 USD), Airbnb (+ 2,91 Prozent auf 186,40 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2,67 Prozent auf 640,28 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-9,77 Prozent auf 528,09 USD), Nebius (-8,57 Prozent auf 117,61 USD), Sandisk (-7,89 Prozent auf 863,51 USD), CoreWeave (-7,24 Prozent auf 52,50 USD) und Cisco (-6,23 Prozent auf 95,65 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 55 914 621 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,672 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at