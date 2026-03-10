NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich schwächer

Der NASDAQ 100 schloss am Dienstag nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 24 956,47 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,142 Prozent höher bei 25 002,61 Punkten, nach 24 967,25 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25 189,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 871,44 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 10.02.2026, bei 25 127,64 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, bei 25 776,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 19 430,95 Punkte taxiert.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,991 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 289,23 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Vertex Pharmaceuticals (+ 8,31 Prozent auf 499,17 USD), Enphase Energy (+ 6,68 Prozent auf 43,59 USD), Micron Technology (+ 3,54 Prozent auf 403,11 USD), Intel (+ 2,63 Prozent auf 46,78 USD) und Arm (+ 2,48 Prozent auf 120,55 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen AppLovin (-7,70 Prozent auf 477,39 USD), Axon Enterprise (-5,20 Prozent auf 529,97 USD), Atlassian (-4,91 Prozent auf 78,01 USD), CoStar Group (-4,32 Prozent auf 46,33 USD) und Datadog A (-4,26 Prozent auf 123,08 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 45 068 734 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,806 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at