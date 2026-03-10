Kraft Heinz Company Aktie

Kraft Heinz Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ 100-Entwicklung 10.03.2026 22:35:04

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich schwächer

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich schwächer

Wenig verändert zeigte sich der NASDAQ 100 schlussendlich.

Der NASDAQ 100 schloss am Dienstag nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 24 956,47 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,142 Prozent höher bei 25 002,61 Punkten, nach 24 967,25 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25 189,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 871,44 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 10.02.2026, bei 25 127,64 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, bei 25 776,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 19 430,95 Punkte taxiert.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,991 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 289,23 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Vertex Pharmaceuticals (+ 8,31 Prozent auf 499,17 USD), Enphase Energy (+ 6,68 Prozent auf 43,59 USD), Micron Technology (+ 3,54 Prozent auf 403,11 USD), Intel (+ 2,63 Prozent auf 46,78 USD) und Arm (+ 2,48 Prozent auf 120,55 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen AppLovin (-7,70 Prozent auf 477,39 USD), Axon Enterprise (-5,20 Prozent auf 529,97 USD), Atlassian (-4,91 Prozent auf 78,01 USD), CoStar Group (-4,32 Prozent auf 46,33 USD) und Datadog A (-4,26 Prozent auf 123,08 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 45 068 734 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,806 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kraft Heinz Company

mehr Nachrichten

Analysen zu Kraft Heinz Company

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AppLovin Corp 402,35 -2,29% AppLovin Corp
Arm Holdings 104,20 0,58% Arm Holdings
Atlassian 64,64 -4,24% Atlassian
Axon Enterprise 444,50 -2,41% Axon Enterprise
CoStar Group Inc. 39,10 -1,37% CoStar Group Inc.
Datadog Inc Registered Shs -A- 108,32 2,15% Datadog Inc Registered Shs -A-
Enphase Energy Inc 37,58 0,45% Enphase Energy Inc
Intel Corp. 41,56 2,95% Intel Corp.
JD.com Inc (spons. ADRs) 24,15 1,26% JD.com Inc (spons. ADRs)
Kraft Heinz Company 20,02 -1,91% Kraft Heinz Company
Micron Technology Inc. 361,90 3,70% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 160,62 0,92% NVIDIA Corp.
Strategy (ex MicroStrategy) 119,05 -0,50% Strategy (ex MicroStrategy)
Vertex Pharmaceuticals Inc. 426,70 -0,44% Vertex Pharmaceuticals Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 24 972,96 0,07%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:25 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen