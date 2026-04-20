NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich schwächer

Der NASDAQ 100 bewegte sich am Montag auf rotem Terrain.

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,31 Prozent tiefer bei 26 590,34 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,038 Prozent tiefer bei 26 662,32 Punkten, nach 26 672,43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 26 670,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 412,52 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 20.03.2026, bei 23 898,15 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, bei 24 987,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 18 258,09 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,49 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 719,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Atlassian (+ 6,78 Prozent auf 71,48 USD), Marvell Technology (+ 5,83 Prozent auf 147,84 USD), Arm (+ 5,02 Prozent auf 175,10 USD), Enphase Energy (+ 4,31 Prozent auf 33,88 USD) und Charter A (+ 3,41 Prozent auf 244,69 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Intel (-4,09 Prozent auf 65,70 USD), Constellation Energy (-2,92 Prozent auf 287,56 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2,56 Prozent auf 670,91 USD), Netflix (-2,55 Prozent auf 94,83 USD) und Tesla (-2,03 Prozent auf 392,50 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 28 786 106 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,167 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at