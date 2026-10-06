NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester

Der NASDAQ 100 bleibt auch am Dienstagmorgen im Aufwärtstrend.

Um 15:59 Uhr gewinnt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,74 Prozent auf 31 305,26 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,576 Prozent auf 31 255,40 Punkte an der Kurstafel, nach 31 076,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 31 312,58 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 208,20 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 29 544,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29 697,87 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 24 978,56 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 24,20 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31 312,58 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Constellation Energy (+ 12,48 Prozent auf 301,02 USD), Marvell Technology (+ 9,73 Prozent auf 297,64 USD), Astera Labs (+ 8,93 Prozent auf 394,69 USD), Palo Alto Networks (+ 5,06 Prozent auf 427,35 USD) und Nebius (+ 4,59 Prozent auf 243,24 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Seagate Technology (-5,67 Prozent auf 836,76 USD), Western Digital (-5,14 Prozent auf 418,94 USD), Workday (-2,47 Prozent auf 184,29 USD), KLA (-2,15 Prozent auf 202,40 USD) und Lam Research (-2,01 Prozent auf 338,84 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 5 518 611 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 5,123 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 6,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,34 Prozent.

Redaktion finanzen.at