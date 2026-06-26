NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Am Freitag geht es im NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ um 0,97 Prozent auf 29 153,90 Punkte nach unten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,36 Prozent auf 29 040,12 Punkte an der Kurstafel, nach 29 440,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 29 157,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 28 890,74 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 4,51 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, stand der NASDAQ 100 bei 30 001,32 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 26.03.2026, mit 23 586,99 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, lag der NASDAQ 100 bei 22 447,29 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 15,66 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intuit (+ 4,29 Prozent auf 266,01 USD), Workday (+ 4,19 Prozent auf 118,54 USD), Thomson Reuters (+ 3,65 Prozent auf 83,97 USD), Rocket Lab (+ 3,59 Prozent auf 83,59 USD) und Netflix (+ 3,57 Prozent auf 73,43 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Teradyne (-9,10 Prozent auf 428,99 USD), Lumentum (-8,65 Prozent auf 787,43 USD), Western Digital (-7,75 Prozent auf 623,03 USD), Sandisk (-7,71 Prozent auf 2 155,00 USD) und Monolithic Power Systems (-7,25 Prozent auf 1 334,00 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 995 833 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,233 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

2026 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at