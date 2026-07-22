NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start leichter

Der NASDAQ 100 setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0,21 Prozent auf 29 095,20 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,704 Prozent tiefer bei 28 949,81 Punkten in den Mittwochshandel, nach 29 155,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 095,38 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28 934,52 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,776 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 30 347,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 26 937,27 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 22.07.2025, einen Stand von 23 063,58 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 15,43 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit CoreWeave (+ 3,88 Prozent auf 82,67 USD), Rocket Lab (+ 2,81 Prozent auf 71,06 USD), Netflix (+ 2,00 Prozent auf 70,04 USD), QUALCOMM (+ 1,90 Prozent auf 176,80 USD) und Nebius (+ 1,88 Prozent auf 221,00 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen AppLovin (-4,03 Prozent auf 411,40 USD), DoorDash (-3,44 Prozent auf 181,57 USD), Palantir (-3,14 Prozent auf 128,50 USD), Datadog A (-3,06 Prozent auf 246,99 USD) und Palo Alto Networks (-2,80 Prozent auf 332,58 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 267 929 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,311 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,23 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at