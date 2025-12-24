NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 schließt in der Gewinnzone

Für den NASDAQ 100 ging es letztendlich aufwärts.

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,27 Prozent höher bei 25 656,15 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,021 Prozent tiefer bei 25 582,34 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 587,83 Punkten am Vortag.

Bei 25 665,28 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 556,85 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,503 Prozent. Vor einem Monat, am 24.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 873,85 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 24.09.2025, einen Wert von 24 503,57 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, stand der NASDAQ 100 bei 21 797,65 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22,31 Prozent zu. 26 182,10 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 542,20 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 3,77 Prozent auf 286,68 USD), Dollar Tree (+ 2,07 Prozent auf 122,01 USD), Costco Wholesale (+ 2,00 Prozent auf 871,86 USD), Enphase Energy (+ 1,96 Prozent auf 32,85 USD) und Charter A (+ 1,55 Prozent auf 208,46 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Datadog A (-2,26 Prozent auf 138,04 USD), Marvell Technology (-1,36 Prozent auf 86,49 USD), ON Semiconductor (-1,10 Prozent auf 55,08 USD), lululemon athletica (-1,07 Prozent auf 210,40 USD) und Diamondback Energy (-0,84 Prozent auf 146,91 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 15 337 649 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,786 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 5,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at