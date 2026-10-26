NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 startet im Plus

Beim NASDAQ 100 lassen sich am Montag erneut Gewinne beobachten.

Der NASDAQ 100 springt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 1,39 Prozent auf 29 360,85 Punkte an. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,325 Prozent höher bei 29 051,58 Punkten, nach 28 957,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 29 364,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 29 011,91 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 30 608,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 28 128,34 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25 358,16 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16,48 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Tesla (+ 6,10 Prozent auf 394,94 USD), Lumentum (+ 5,29 Prozent auf 796,14 USD), Synopsys (+ 4,19 Prozent auf 448,18 USD), NXP Semiconductors (+ 4,04 Prozent auf 244,41 USD) und Datadog A (+ 3,65 Prozent auf 279,49 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen MercadoLibre (-10,50 Prozent auf 1 620,16 USD), PayPal (-3,05 Prozent auf 49,67 EUR), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,81 Prozent auf 141,91 USD), Moderna (-2,62 Prozent auf 194,85 USD) und Nebius (-1,54 Prozent auf 156,30 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 095 820 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,537 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Micron Technology-Aktie präsentiert mit 5,01 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at